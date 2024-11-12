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Petrolde gözler Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporunda

Petrol fiyatları yükselirken, gözler Uluslararası Enerji Ajansı IEA'nın aylık raporuna çevrildi.

Haber Merkezi
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Petrolde gözler Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporunda
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Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'in talebine yönelik endişelere rağmen yükseldi.

Brent ham petrolü ve Batı Teksas petrollerin sırasıyla yüzde 0,75 ve 0,76 artışla varil başına 72,37 ve 68,55 dolardan işlem görüyor. Ancak fiyatlarda aylık bazda yüzde 8 ila 9 arasında düşüş görülüyor.

OPEC, en büyük tüketici Çin'deki yavaşlamayı göz önünde bulundurarak petrol talebindeki küresel büyüme tahminini art arda dördüncü ay düşürdü.

OPEC Çin'in talep artışı tahminini bu yıl günde 450.000 varile, gelecek yıl ise 310.000 varile düşürdü.

Yatırımcılar şimdi IEA'nın perşembe günü küresel petrol piyasalarına ilişkin aylık değerlendirmesini açıklamasını bekliyor.

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