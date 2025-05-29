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Petrolde gün içi kazançlar eridi

Petrol fiyatları erken saatlerde elde ettikleri kazançların bir kısmını geri verdi.

Haber Merkezi
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Petrolde gün içi kazançlar eridi
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Petrol fiyatları erken saatlerde elde ettikleri kazançların bir kısmını geri vererek, Brent ham petrolü yüzde 0,57 artışla varil başına 65,27 dolardan işlem görürken, Batı Teksas yüzde 0,55 artışla varil başına 62,18 dolardan işlem görüyor.

Brent, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin çarşamba günü Başkan Trump'ın kapsamlı “Kurtuluş Günü” tarifelerinin hukuka aykırı olduğuna karar vermesinin ardından seansın başlarında 65,50 dolara kadar tırmanmıştı.

Analistler, OPEC+'nin pazar payını korumak için temmuz ayında arzı artırma olasılığının fiyatları baskı altında tuttuğunu belirtiyorlar.

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