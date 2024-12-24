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Petrolde işlem hacmi düşük, fiyatlar yükseliyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,74 ​​​dolardan işlem görüyor.

Haber Merkezi
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Petrolde işlem hacmi düşük, fiyatlar yükseliyor
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Dün 73,02 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,74 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.18 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,4 artarak 72,74 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,52 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, yeni dönemde küresel ekonomideki hareketliliğin petrol talebini de artıracağı beklentisiyle yükselişini sürdürüyor.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de geçen hafta açıklanan verilerden alınan sinyaller ülkede enflasyon ve resesyon endişesini gündeme getirmişti. ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz politikasına ilişkin belirsizlikler de fiyatlar üzerinde etkili olmuştu.

ABD'de son açıklanan kişisel tüketim harcamaları ve büyüme verisi sonrası söz konusu endişeler kısmen hafifledi.

Dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de yasama işlevini yerine getiren Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesinin, özel sektörü geliştirmeye yönelik bir yasa tasarısını görüşeceği bildirildi.

Analistler, Çin ekonomisinde halihazırda bulunan zayıf iç talep ve gayrimenkul sorunlarının hükümetin ekonomik ajandasının önemli bir parçası olduğu kaydederek, potansiyel ticaret savaşları öncesinde söz konusu sorunlara yönelik çalışmaların olduğunu ifade etti.

Petrol piyasalarında Noel bayramı sebebiyle işlem hacmi düşük seyrediyor.

Noel tatili dolayısıyla Amerikan borsalarının bugün erken kapanış yapacağını ve çarşamba günü kapalı olacağını belirten analistler, piyasalarda bu hafta işlem hacminin zayıf olmasının beklendiğini kaydetti. Avrupa borsalarında bugün yarım gün, yarın ise tam gün piyasalar kapalı olacak.

Hong Kong piyasaları bugün erken kapanırken, ülkede yarın ve perşembe günü ise işlemler gerçekleştirilmeyecek. Güney Kore'de de yarın piyasalar kapalı olacak.

Brent petrolde teknik olarak 74,07 doların direnç, 71 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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