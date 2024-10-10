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Petrolde kasırga yükselişi

Petrol fiyatları Milton kasırgası ve Orta Doğu kaynaklı endişelerle yükseldi.

Haber Merkezi
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Petrolde kasırga yükselişi
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Petrol fiyatları, Milton Kasırgası'nın ABD'de önemli arz kesintilerine neden olabileceği korkusu ve İsrail ile İran arasında tırmanan gerilime ilişkin endişelerle yükselişe geçti.

Milton kasırgası Florida'da karaya çıkarak eyaletteki benzin talebini artırdı ve bazı istasyonlarda yakıtın tükenmesine neden oldu.

Bu arada, İsrail'in İran'ın füze saldırısına vereceği yanıtı bekleyen piyasalar, İsrail'in İran'ın petrol tesislerini hedef alabileceği endişesini taşıyor.

Brent ham petrolü yüzde 1’in üzerinde artışla varil başına 77,45 dolardan, WTI ise varil başına 73,76 dolardan işlem gördü.

Fiyat artışları, Çin talebine ilişkin yaygın endişeler ve rafinerilerin kapasite kullanımını azaltmasıyla ABD ham petrol stoklarının geçen hafta beklenenden daha fazla arttığını gösteren son Enerji Enformasyon İdaresi verileriyle sınırlı kaldı.

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