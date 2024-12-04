Petrolde kritik toplantı: OPEC+’ten ne bekleniyor?

OPEC+, yarın Türkiye saati ile 14:00'de çevrimiçi olarak toplandığında son petrol üretim kesintilerini ocak ayından itibaren en az üç ay uzatacak.

Konuya yakın kaynakların Reuters'e verdikleri bilgiye göre, üretim kesintileri gelecek yılın ilk yarısı boyunca uzatma seçeneği de toplantıda değerlendirileceğini ancak daha derin bir kesintinin olası bir seçenek olmadığını belirttiler.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya gibi müttefiklerini bir araya getiren OPEC+, perşembe günü TSİ 14:30'da toplanacak. Ondan önce, 14:00'de üst düzey bakanlardan oluşan daha küçük bir grup olan ortak bakanlık izleme komitesi piyasayı gözden geçirmek için toplanacak.

Rusya'nın devlet varlık yatırım fonu başkanı Kirill Dmitriev Reuters'e yaptığı açıklamada, “Herkes OPEC+ anlaşmasının işe yaradığını anlıyor, birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

OPEC+ üyeleri, eylül ayından bu yana kararlaştırılan bir dizi adımla günlük 5,86 milyon varillik üretimi ya da küresel talebin yaklaşık yüzde 5,7'sini kısıyorlar.