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Petrolde OPEC+ yükselişi

Petrol fiyatları, OPEC+'ın arz artışını öteleyeceği haberleri ile hafif yükseldi.

Haber Merkezi
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Petrolde OPEC+ yükselişi
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ANZ araştırma analistleri, OPEC'in planlanan üretim artışlarında daha fazla gecikme olabileceğine dair haberlerle petrol fiyatlarının erken Asya ticaretinde yükseldiğini belirtti.

Analistlerin raporda vurguladığına göre, kilit OPEC+ ülkeleri, ocak ayı için planlanan petrol üretiminin yeniden artırılmasının potansiyel olarak birkaç ay ertelenmesi amacıyla görüşmelere başladı.

UOB analistleri de İsrail'in Lübnan ile ateşkes anlaşmasına varmasının fiyatlar üzerinde baskı yarattığını belirtiyor.

Vadeli Batı Teksas ham petrol kontratları yüzde 0,03 artışla 68,80 dolar/varil, vadeli Brent ham petrol kontratları ise yüzde 0,08 artışla 72,89 dolar/varil seviyesinde bulunuyor.

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