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Petrolde Orta Doğu ve Fed etkili oluyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,33 dolardan işlem görüyor.

Haber Merkezi
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Petrolde Orta Doğu ve Fed etkili oluyor
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Dün 76,11 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı bu seviyede tutunamayarak, günü 74,27 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,1 artarak 74,33 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,39 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlamalarda gerilimler etkili oluyor

Petrol fiyatları, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin İran'a saldırı planını onayladığına yönelik açıklamaların ardından piyasa oyuncularının arz endişelerinin artmasıyla yükseldi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Gallant ve Halevi, İran'a yönelik saldırı planlarını onayladı. Saldırının gerçekleştirileceği tarih için İsrail hükümetinin karar ve onayının beklendiği belirtildi.

Ayrıca, İsrail ordu radyosuna konuşan bir yetkili, ABD istihbarat belgelerinin sızdırılmasının ardından Tel Aviv yönetiminin İran'a yönelik saldırıyı ertelemek zorunda kaldığı yönündeki haberin doğru olmadığını belirtti. Yetkili, İsrail'in saldırı için "uygun zamanı seçeceğini" vurguladı.

Fed, fiyatları baskılıyor

ABD'de ekonomik hareketliliğin arttığına işaret eden verilerin enflasyonun ABD Merkez Bankasının (Fed) hedeflediği seviyeye gelmesinin zaman alacağı ihtimalini güçlendirmesi fiyatları baskılıyor.

Ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 19 Ekim ile biten haftada 227 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

İş gücü piyasasının dayanıklı kalmaya devam ettiğini gösteren veriler dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebe yönelik endişeleri hafifletse de bu durumun Fed'in gelecek toplantılarında agresif faiz indirimi yapmaktan kaçınacağı beklentilerini gündeme getirmesi fiyatların yükselişini kısıtladı.

Yüksek faiz petrol talebini azaltır mı?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılmaya devam ederken, aralık ayında da faiz indirimi yapılacağına yönelik fiyatlamalar geriledi. Bankanın aralıkta faiz indirimi yapacağına ilişkin tahminler yüzde 72 olarak fiyatlanıyor.

Yüksek faiz oranlarının, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına yol açarak petrol talebini azaltacağı düşünülüyor. ABD Dolar Endeksi, önceki işlem seansına göre saat 09.31'de (06.31 GMT) yüzde 0.5 artarak 104,11'e yükseldi.

Brent petrolde teknik olarak 80,09 doların direnç, 71,07 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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