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Petrolde 'Orta Doğu' yükselişi: Yüzde 2'yi aştı

Petrol fiyatları, Orta Doğu'da jeopolitik riskin artmasıyla yükselirken; brent petrolde artış yüzde 2'nin üzerine çıktı.

Haber Merkezi
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Petrolde 'Orta Doğu' yükselişi: Yüzde 2'yi aştı
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Petrol fiyatları, Orta Doğu'da yeniden alevlenen jeopolitik gerilim etkisiyle yükseliyor. Brent petrolün varil fiyatı, 80 doların üzerini test ederken, saat 12.09 itibarıyla yüzde 2,56 artarak 80,06 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 76,27 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolde teknik olarak 79,62 ile 80,51 dolar aralığının direnç, 78,73 ile 77,84 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Dün 79,56 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,07 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Jeopolitik gerilim yükseldi

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunan Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'ye, konutunda suikast düzenlendi.

Hamas ve İran Devrim Muhafızları, suikastın arkasında İsrail'in olduğunu açıklarken, İsrail resmi makamları ise sessizliğini korumaya devam ediyor.

Bölgede daha büyük bir gerilimi önleme çabalarına rağmen gerçekleştirilen suikast, petrol piyasalarında arz endişelerine yol açtı.

Öte yandan, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de petrol talebine ilişkin artan endişeler fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

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