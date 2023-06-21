Petrol’de ‘şahin duruş’ dopingi

Petrol fiyatları çarşamba günü erken saatlerde toparlandı ve öğleden sonra şahin Fed konuşması beklentileri ve olası ABD ham petrol stok tahminlerinin Çin talep endişelerine ağır basmasıyla iki seans üst üste kayıptan sonra yükseldi.

Asya işlemlerinin öğlen seansında Brent tipi ham petrolün vadeli kontratları 35 sent artışla varil başına 76,25 dolara yükselirken, ABD'nin West Texas Intermediate (WTI) ham petrol vadeli kontratları 34 sent artışla 71,53 dolara tırmandı.

ANZ: Fed şahin tutum sergileyecek

ANZ Research, ABD merkez bankasının Federal Açık Piyasa Komitesi'ne (FOMC) atıfta bulunarak, "Fed Başkanı Powell'ın Amerikan Kongresine, FOMC'nin önümüzdeki aylarda daha yüksek faiz oranları ve yakın vadede daha dirençli enflasyon için medyan projeksiyonunu yansıtan şahin bir yarı yıllık ifade vermesini bekliyoruz" dedi.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın çarşamba günü kongrede vereceği ifadenin dünyanın en büyük ekonomisinde gelecekteki faiz hareketleri hakkında ipuçları vermesi bekleniyor.

ABD ham petrol stoklarındaki olası bir düşüş de fiyatları destekledi ve Reuters'in beş analist arasında yaptığı anket, ham petrol stoklarının 16 Haziran'a kadarki haftada ortalama 400 bin varil düştüğünü tahmin ediyor.

Çin'de talep endişeleri

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'de talebin toparlanmasına ilişkin endişeler, ekonomisi zorlandıkça fiyat artışlarını sınırladı.

Rystad Energy araştırma direktörü Claudio Galimberti, petrol piyasalarındaki son gelişmelere ilişkin, "Fiyatların henüz istikrarlı bir şekilde yükselmediğini düşünmemin tek nedeni Çin'den gelen verilerin hala belirsiz olması. Ancak, teşvikler artık devreye girdi ve benim iddiam ekonomiyi canlandırmada etkili olacağı ve bununla birlikte talepte güçlü bir ikinci yarı büyümesi yaşayacağımız yönünde," dedi.

Ekonomik büyümeyi desteklemek isteyen Çin, salı günü gösterge kredi faiz oranlarını (LPR) 10 ay sonra ilk kez düşürdü ve beş yıllık LPR'de beklenenden daha az 10 baz puanlık bir indirim yaptı.

Faiz indirimi, Çin'in perakende ve fabrika sektörlerinin bu yılın başlarındaki ivmeyi sürdürmekte zorlandığını gösteren son ekonomik verilerin ardından geldi.