Petrolde savaş yükselişi üçüncü güne taşındı

Petrol fiyatları, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik çatışmasının genişlemesi ve Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyat tehditleriyle artan arz endişeleri nedeniyle üçüncü işlem gününde de yükseldi.

Brent ham petrol vadeli kontratları varil başına 79,46 dolara çıkarak yüzde 2,2 artış gösterdi. Pazartesi günü Brent, Ocak 2025’ten bu yana en yüksek seviye olan 82,37 dolara kadar tırmandıktan sonra kazançlarının bir kısmını geri vermişti.

ABD Batı Teksa petrolü 1.21 dolar yükselerek varil başına 72,44 dolara ulaştı. Önceki seansta WTI, Haziran 2025’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktıktan sonra geri çekilmiş, ancak yine de yüzde 6,3 değer kazanmıştı.

Analistler, Brent petrolün direnç seviyesini 79,38 dolar olarak belirtilirken, bunun aşılması halinde 80,44-71,33 dolar aralığının hedefleneceğini belirtiyorlar. Destek seviyesi olarak 77,66 dolar işaret edilirken, bu seviyenin kırılması durumunda fiyatın 76,27 dolara gerileyebileceği de ifade edildi.

IG piyasa analisti Tony Sycamore, Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapandığını ve İran’ın enerji altyapısını hedef alma isteğinin yükseldiğini belirterek, çatışma uzadıkça fiyatlardaki yukarı risklerin büyüyeceğini vurguladı.

İsrail’in Lübnan’a saldırısı ve İran’ın Körfez’de enerji altyapısına ve tankerlerine karşı misillemeleri, petrol piyasasındaki endişeleri artırdı. Günlük olarak, küresel talebin yaklaşık beşte birini taşıyan tankerler Hürmüz Boğazı’ndan geçiyor. Ancak sigorta iptalleri nedeniyle gemiler ve konteyner taşımacılığı bölgede riskten kaçınıyor.

Bernstein, 2026 Brent petrol fiyat tahminini 65 dolardan 80 dolara yükseltti, ancak çatışmanın uzun sürmesi durumunda fiyatların 120-150 dolar aralığına çıkabileceğini öngörüyor.