Petrolde sınırlı yükselişte arz endişeleri etkili oldu

Dün 69,1 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,75 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.07 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,09 artışla 68,81 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64,22 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki kısmi yükselişte, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine karşın gerilimin yüksek seyretmesiyle artan arz endişeleri etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli haber platformu Axios'a verdiği mülakatta, İran ile yürütülen müzakerelerin başarısız olması halinde olası bir askeri harekata hazırlık kapsamında bölgeye ikinci bir uçak gemisi saldırı grubu göndermeyi düşündüğünü belirtti.

Trump, "Ya bir anlaşma yapacağız ya da geçen seferki gibi çok sert bir önlem almak zorunda kalacağız." ifadesini kullanarak, müzakerelerin ikinci turunun gelecek hafta yapılmasını umduğunu kaydetti.

ABD'li ve İranlı temsilciler 6 Şubat'ta Umman'da bir araya gelmiş ve görüşmelerin yapıcı geçtiği açıklanmıştı. Ancak müzakere sürecine rağmen taraflar arasındaki gerilimin yüksek seyretmesi, petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu.

Fiyatlar ayrıca, Çin'de Ay Yeni Yılı tatili öncesinde artması beklenen seyahat ve yakıt talebine ilişkin beklentilerden destek buldu.

Öte yandan, Çin'de açıklanan makroekonomik veriler tüketici fiyatlarındaki artışın yavaşladığını ve üretici fiyatlarındaki düşüşün sürdüğünü ortaya koydu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta yıllık bazda yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artarken Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 1,4 geriledi.

Uzmanlar, verilerin ülkede deflasyonist baskıların devam ettiğine işaret ettiğini ve bunun petrol talebine yönelik endişeleri artırarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yarattığını belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 76,74 doların direnç, 68 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.