Petrolde son 3 ayın en güçlü haftalık yükselişi görülebilir

Petrol fiyatları, Venezuela’dan yapılan ham petrol sevkiyatlarına yönelik ABD ablukası ve Washington’un Nijerya’daki bir militan gruba karşı düzenlediği askeri saldırının izlenmesiyle ekim sonundan bu yana görülen en büyük haftalık yükselişi yakalama yolunda.

Brent petrolü bugün varil başına 62,40 doların üzerine çıkarak bu hafta yüzde 3’ten fazla yükseldi. ABD Batı Teksas ham petrolü ise 58,60 doların üzerinde işlem gördü.

2025 yılının tamamına bakıldığında ise Brent petrolü, yüzde 16’lık düşüşle 2020’den bu yana en sert yıllık gerilemeye doğru ilerliyor. 26 Aralık 2024'te Brent petrolünün varil fiyatı 73,26 dolardı. 2024 yılı 74.64 dolardan kapanmıştı.

Bu düşüşte, OPEC+ içinde ve dışında üretimin artmasıyla gelecek yıl küresel arz fazlası oluşacağı beklentileri etkili oldu. Jeopolitik gerilimlerin ise fiyatlar için taban oluşturmaya yardımcı olduğu değerlendiriliyor.

BCS Financial Group’tan Kirill Bakhtin, petrol fiyatlarının son haftada güçlü ABD makro verileri ve jeopolitik istikrarsızlıktan destek aldığını, yeni veri akışı olmaması halinde siyasetin etkisi azalırsa fiyatlarda sınırlı bir geri çekilme görülebileceğini söyledi.