Petrolde Suudi Arabistan yükselişi

Vadeli ham petrol kontratları, Suudi Arabistan'ın Orta Doğu petrolüne yönelik artan primler nedeniyle ihraç ettiği tüm ham petrol türlerinin Mart yüklemeleri için fiyatları yükseltmesinin ardından yükseldi.

Aramco'nun ana pazarı olan Asya'ya ihraç ettiği amiral gemisi Arab Light ham petrolü, Umman/Dubai benchmarkı üzerinden varil başına 2,40$ artışla 3,90$'a yükseldi. Bu, Ağustos 2022'den bu yana en büyük aylık artış olarak kayıtlara geçti.

ING analistleri, “Bu, yılın başından bu yana Orta Doğu fiziki piyasasında gördüğümüz güçle bağlantılı” değerlendirmesini yaptılar.

Brent ham petrolü yüzde 0,36 artışla varil başına 74,97 dolar olurken, Batı Teksas yüzde 0,48 artışla varil başına 71,51 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarının beklenenden daha fazla artması ve ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının küresel büyümeye zarar verebileceği endişeleri nedeniyle önceki seansta gösterge endeksler yüzde 2 düşüş kaydetti.