  1. Ekonomim
  2. Emtia Haberleri
  3. Petrolde Suudi Arabistan yükselişi
Takip Et

Petrolde Suudi Arabistan yükselişi

Suudi Arabistan'ın Asya için fiyatlarını yükseltmesinin ardından petrol fiyatları yükseldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Petrolde Suudi Arabistan yükselişi
Takip Et

Vadeli ham petrol kontratları, Suudi Arabistan'ın Orta Doğu petrolüne yönelik artan primler nedeniyle ihraç ettiği tüm ham petrol türlerinin Mart yüklemeleri için fiyatları yükseltmesinin ardından yükseldi.

Aramco'nun ana pazarı olan Asya'ya ihraç ettiği amiral gemisi Arab Light ham petrolü, Umman/Dubai benchmarkı üzerinden varil başına 2,40$ artışla 3,90$'a yükseldi. Bu, Ağustos 2022'den bu yana en büyük aylık artış olarak kayıtlara geçti.

ING analistleri, “Bu, yılın başından bu yana Orta Doğu fiziki piyasasında gördüğümüz güçle bağlantılı” değerlendirmesini yaptılar.

Brent ham petrolü yüzde 0,36 artışla varil başına 74,97 dolar olurken, Batı Teksas yüzde 0,48 artışla varil başına 71,51 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarının beklenenden daha fazla artması ve ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının küresel büyümeye zarar verebileceği endişeleri nedeniyle önceki seansta gösterge endeksler yüzde 2 düşüş kaydetti.

ABD'nin ticari ham petrol stokları arttıABD'nin ticari ham petrol stokları arttıEmtia Haberleri

 

Emtia Haberleri
ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı
ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı
ABD’li dev petrol beklentisini açıkladı
ABD’li dev petrol beklentisini açıkladı
Demir cevheri, dolardaki düşüşle toparlandı
Demir cevheri, dolardaki düşüşle toparlandı
Temel metaller, dolardaki düşüşle değer kazandı
Temel metaller, dolardaki düşüşle değer kazandı
OPEC'in petrol üretimi azaldı
OPEC'in petrol üretimi azaldı
Gümüş fiyatları 3 ayın zirvesinde
Gümüş fiyatları 3 ayın zirvesinde