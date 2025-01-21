Petrolde Trump düşüşü hızlandı

ABD'nin Donald Trump'ın başkanlığı döneminde enerji üretimini artırmayı planlamasıyla petrol fiyatları öğleden sonraki ticarette kayıplarını genişletti.

Brent ham petrolü %1,6 düşüşle varil başına 78,88 dolar olurken, WTI %2,4 düşüşle varil başına 75,50 dolara kadar geriledi. Brent petrolü şu sıralarda yüzde 1,4 kayıpla 79 dolardan işlem görüyor.

Trump, üretimi artırmak için petrol ve gaz izinlerini hızlandırmaya ve Biden'ın açık deniz kiralama yasağını tersine çevirmeye yönelik kapsamlı bir plan ortaya koydu - arzı artırabilecek ve fiyatlar üzerinde baskı oluşturabilecek adımlar. ABD Başkanı, arzı kesintiye uğratacak acil ticaret tarifeleri uygulamadı, ancak 1 Şubat'tan itibaren Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata %25 gümrük vergisi getirmeyi planladığını söyledi.

Commerzbank Research'ten Carsten Fritsch, “Bu ham petrolü de etkilerse, yaklaşık 4,5 milyon varil veya günlük ABD ham petrol ithalatının neredeyse %70'i aniden önemli ölçüde daha pahalı hale gelecektir” dedi.