Petrolde üretim artışı yakın değil

BMI analistlerine göre OPEC+, gelecek yıl beklenen küresel arz fazlasını azaltmak için planlanan üretim artışını daha da ertelemek zorunda kalacak.

OPEC ve müttefikleri, zayıflayan talep ve petrol fiyatlarına ilişkin daha geniş çaplı endişeler nedeniyle aralık ayı sonuna kadar piyasaya kademeli olarak daha fazla petrolü yeniden sokma planlarını erteledi.

Analistler, “Önümüzdeki yıl boyunca fiyat hareketinin baskın itici gücü OPEC+ politikası olacak. Verilerimiz şu anda 2025 yılı için günde yaklaşık 720.000 varil fazla gösteriyor ve bu OPEC+'nın 2025 yılının Nisan ayına kadar üretimini artırmaya başlamayacağını varsayıyor. dedi