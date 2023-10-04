Petrolde yatay seyir

OPEC+ bakanlarının bugün yapacakları toplantı öncesinde petrol fiyatları yatay bir seyir izliyor.

Piyasa, arz sıkışıklığı beklentileri ile yüksek faiz oranlarının akaryakıt talebini azaltabileceği endişeleri arasında gidip geliyor.

ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı su sabah 90,62 dolara kadar gerilemenin ardından düne göre 8 sent düşerek 90,84 dolardan işlem görüyor. NYMEX'de ABD Batı Teksas petrolü de 5 sent düşerek varil başına 89,18 dolara geriledi.

ABD'de dün açıklanan JOLTS iş ilanlarının iki yıldan uzun bir sürenin en büyük artışını göstererek Hazine getirilerinin daha da keskin bir şekilde yükselmesine neden olması petrol fiyatlarını bastırdı.

Faiz oranlarının bir süre daha yüksek kalacağına dair korkuların yanı sıra, petrol göstergeleri de güçlenen doların, petrolü diğer para birimleri sahipleri için daha pahalı hale getirmesi nedeniyle talebi düşüreceği endişeleriyle baskı altında kaldı.

IG analist Yeap Jun Rong, "Dirençli bir işgücü piyasasının, Federal Rezerv'in (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutması için daha fazla alan sağladığı düşünülüyor" dedi.

OPEC+ üyelerinin bugün yapılacak toplantıda üretim politikasını değiştirmeleri beklenmiyor.

Analistler, Brent petrolü için bugün destek seviyesi olarak 89,96 doları gösterirken, direnç olarak ise 92,26 doları işaret ediyorlar.