Petrolde yön arayışı tartışma yarattı

OPEC+'nın üretim artışının daha da hızlanması halinde Brent petrol fiyatının 50 doların da altına inebileceği konuşulurken, UBS ise fiyatların önümüzdeki aylarda 68 dolar/varile çıkmasını beklediğini açıkladı.

DNB Markets analistleri, OPEC+'nın üretim artışlarını hızlandırmaya devam etmesi halinde Brent ham petrolünün yıl sonuna kadar varil başına 50 doların altına inebileceğini öne sürdüler.

OPEC+ üyeleri arasında uyumun iyileşmemesi halinde haziranın ardından temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında da daha büyük arz artışları ulaşabileceği endişeleri fiyatlarda yansıyor.

DNB analistleri, “Ancak OPEC+ üretim kapasitesini hızla piyasaya geri döndürürken petrol fiyatlarının uzun vadeli marjinal arz maliyetinin altına düşmesi gerekiyor. Düşük petrol fiyatı petrol piyasasının yeniden dengelenmesine yardımcı olacak ve OPEC dışı arzı azaltarak ve petrol talebini canlandırarak OPEC kaynaklı arz fazlasını kademeli olarak ortadan kaldıracaktır” değerlendirmesini yaptılar.

Uzun vadeli marjinal arz maliyeti, özellikle yüksek maliyetli üreticilerin yeni üretim kapasitesine yatırım yapmasını haklı çıkarmak için gereken fiyat seviyesini ifade eder.

UBS, fiyatın 68 dolar/varile çıkmasını bekliyor

UBS, ABD'de araç sürüşlerinin artacağı tatil sezonunun yaklaşmasının, Orta Doğu'da artan hava sıcaklıklarının önümüzdeki aylarda küresel petrol talebini artıracağını ve bunun fiyatlara destek vereceğini öngördü.

UBS, bu sabah ICE'de 59,79 dolardan işlem gören Brent petrolünün önümüzdeki aylardan 68 dolar seviyesine toparlanmasını bekliyor.