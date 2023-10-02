Petrolde yön tekrar yukarı döndü

Petrol fiyatları, geçen haftanın sonundaki kayıpların ardından bugün yeniden yükselişe geçti, yatırımcıların odağı sıkı küresel arz görünümüne geri döndü ve ABD hükümetinin kapanmasını önleyen son dakika anlaşması risk iştahını bir miktar geri getirdi.

Aralık vadeli Brent ham petrolü, Cuma günü 90 sent düştükten sonra pazartesi 93,24 dolara kadar yükseldi. Öğleden sonra seansında ise 73 cent artışla 92,93 dolar seviyesinden işlem gördü.

Suudi Arabistan ve Rusya'nın ek arz kesintilerini yıl sonuna kadar uzatmasının ardından dördüncü çeyrekte geniş bir ham petrol arz açığı yaşanacağı tahminleri Brent petrolünde fiyatı üçüncü çeyrekte neredeyse yüzde 30 artırdı.

OPEC+'nın çarşamba günü yapılacak toplantıda mevcut petrol üretim politikasında değişikliğe gitme ihtimalinin düşük olduğu ifade ediliyor.

NS Trading Başkanı Hiroyuki Kikukawa, "Petrol fiyatları OPEC+ tarafından herhangi bir politika değişikliği beklenmediği için arz endişeleriyle haftaya güçlü bir başlangıç yaparken, hafta sonu ABD hükümetinin kapanmasının önlenmesi bir miktar rahatlama sağladı" dedi.