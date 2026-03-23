Petrolde yukarı yönlü risk büyüyor: Brent için yeni zirve sinyali

UOB’un emtia stratejisti Heng Koon How, Brent petrol fiyatlarının yeniden 130 doların üzerine çıkabileceğini belirtti. Bu seviye, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı Şubat 2022’de görülen zirvelere işaret ediyor.

Bankanın değerlendirmesine göre, ABD-İsrail-İran hattında artan gerilim, enerji tesislerine yönelik tekrar eden saldırılar ve neredeyse kapanma noktasına gelen Hürmüz Boğazı, küresel arz endişelerini artırıyor. Bu gelişmeler ışığında UOB, 2026 ikinci çeyrekten 2027 birinci çeyreğe kadar Brent petrol için tahminlerini yükseltti.

Yeni projeksiyona göre, 2026 ikinci çeyrek için Brent fiyatı 110 dolar/varil seviyesinde öngörülüyor. Önceki tahmin 90 dolar/varil düzeyindeydi. Banka, jeopolitik risklerin sürmesi halinde fiyatların daha da yukarı yönlü hareket edebileceğini vurguluyor.