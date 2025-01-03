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Petrolde yükseliş sürdü

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,78 ​​​dolardan işlem görüyor.

Haber Merkezi
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Petrolde yükseliş sürdü
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Dün 76,43 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,77 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.29 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,01 artarak 75,78 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,77 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Çin ve ABD'de ekonomik hareketliliğin artacağına yönelik umutlarla yükseliş eğilimini sürdürdü.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki görevini 20 Ocak'ta devralmasıyla ABD'nin ekonomik büyümesinde yaşanacak olası değişikliklerin, dünyanın en çok ham petrol tüketen ülkesinde talebi etkileyerek petrol fiyatlarında etkili olması bekleniyor.

Trump'ın görevini devralmasının ardından izleyeceği politikalar çerçevesinde ABD'de petrol ve doğal gaz kullanımının artacağı düşünceleri, piyasa oyuncularının talep endişelerini hafifleterek fiyatları yukarı yönlü etkiliyor.

Bunun yanı sıra, ABD Merkez Bankasının (Fed) sene boyunca iki faiz indirimine gideceği öngörülürken, ilk faiz indirimini de yılın ilk yarısının sonuna doğru yapması bekleniyor. Söz konusu beklentilerin ABD'de ekonomik hareketliliği artırarak petrol talebini besleyeceği düşünülüyor.

Ayrıca, ABD'nin ham petrol stoklarının beklenenin üzerinde azaldığına işaret eden veriler, burada talebin güçlendiği algısını destekleyerek fiyatları yukarı yönlü etkiliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 200 bin varil azalışla 415 milyon 600 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 400 bin varil azalacağı yönündeydi.

Bununla birlikte, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 2025'e girerken ekonomide iç ve dış zorlukları aşmayı vaat etmesi, dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesinde ekonomik hareketliliğin artarak petrol talebinin olumlu etkileneceği tahminlerini güçlendiriyor.

Çin'de yıllık Ulusal Halk Kongresi'nin 5 Mart'ta Pekin'de toplanması bekleniyor. Kongre marjında 2025 ulusal bütçesinin kesinleştirilmesi ve Gayrisafi Yurt İçi Hasıla dahil ekonomik hedefleriyle yılın sosyoekonomik önceliklerinin belirlenmesi hedefleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 76,20 doların direnç, 73,17 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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