  1. Ekonomim
  2. Emtia Haberleri
  3. Petrolde yükseliş Trump’a çarptı
Takip Et

Petrolde yükseliş Trump’a çarptı

Petrol fiyatları yükseldi ancak Trump kararlarıyla haftayı kayıpla kapamaya ilerliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Petrolde yükseliş Trump’a çarptı
Takip Et

Petrol fiyatları yükselirken, Brent ham petrolü ve Batı Teksas endeksi (WTI) sırasıyla yüzde 0,5 artışla 78,70 dolar/varil ve 74,98 dolar/varil oldu.

Bununla birlikte hem Brent hem de WTI haftayı keskin bir düşüşle kapatmaya hazırlanırken, kazançlar muhtemelen teknik bir düzeltmeyi yansıtıyor.

Rabobank analistleri, ABD Başkanı Trump'ın görevdeki ilk günlerine, yerli petrol ve doğal gaz üretimini artırmak için kararname yayınlayarak ve tarifelerle tehdit ederek başladığını ve eski Başkan Biden'ın enerji dönüşümünü ilerletmek için yaptığı baskıları iptal ettiğini kaydetti.

Tarife tehditlerinin enerji akışını bozabileceği, tüketici fiyatlarını yükseltebileceği ve nihayetinde tüketimi yok edebileceği, bunun da düşüş eğilimindeki ham petrol anlatımına uyduğu belirtiliyor.

Rabobank, petrol fiyatlarındaki düşüşlerin Rusya yaptırımlarının geri planda kalmasını yansıttığını ve kısa vadeli talebin soğuk kış nedeniyle ısınma ihtiyacıyla desteklenirken, arzın bol olmaya devam ettiğini de belirtti.

Petrol fiyatları son 6 gündür düşüyorPetrol fiyatları son 6 gündür düşüyorEmtia Haberleri

 

Emtia Haberleri
Soyadaki düşüş palm yağını da etkiledi
Soyadaki düşüş palm yağını da etkiledi
Dolardaki gevşeme temel metalleri destekledi
Dolardaki gevşeme temel metalleri destekledi
Petrol fiyatları son 6 gündür düşüyor
Petrol fiyatları son 6 gündür düşüyor
Petrol fiyatlarında gerileme sürdü
Petrol fiyatlarında gerileme sürdü
Temel metaller, Trump'ın gümrük vergisi tehdidiyle düştü
Temel metaller, Trump'ın gümrük vergisi tehdidiyle düştü
Altında yeni ralli sinyali!
Altında yeni ralli sinyali!