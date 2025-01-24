Petrolde yükseliş Trump’a çarptı

Petrol fiyatları yükselirken, Brent ham petrolü ve Batı Teksas endeksi (WTI) sırasıyla yüzde 0,5 artışla 78,70 dolar/varil ve 74,98 dolar/varil oldu.

Bununla birlikte hem Brent hem de WTI haftayı keskin bir düşüşle kapatmaya hazırlanırken, kazançlar muhtemelen teknik bir düzeltmeyi yansıtıyor.

Rabobank analistleri, ABD Başkanı Trump'ın görevdeki ilk günlerine, yerli petrol ve doğal gaz üretimini artırmak için kararname yayınlayarak ve tarifelerle tehdit ederek başladığını ve eski Başkan Biden'ın enerji dönüşümünü ilerletmek için yaptığı baskıları iptal ettiğini kaydetti.

Tarife tehditlerinin enerji akışını bozabileceği, tüketici fiyatlarını yükseltebileceği ve nihayetinde tüketimi yok edebileceği, bunun da düşüş eğilimindeki ham petrol anlatımına uyduğu belirtiliyor.

Rabobank, petrol fiyatlarındaki düşüşlerin Rusya yaptırımlarının geri planda kalmasını yansıttığını ve kısa vadeli talebin soğuk kış nedeniyle ısınma ihtiyacıyla desteklenirken, arzın bol olmaya devam ettiğini de belirtti.