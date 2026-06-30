Petroldeki düşüş ECB’nin faiz baskısını azalttı

ECB'nin bu ay gerçekleştirdiği faiz artışı, İran savaşı nedeniyle petrolde yaşanabilecek yükselişin piyasalardaki enflasyon beklentilerini artırmasını önlemeyi amaçlıyordu. Yetkililer şimdi para politikasındaki ilave sıkılaştırmanın ne kadar acil olduğunu değerlendiriyor.

Bazı kritik vadelerdeki enerji vadeli işlem fiyatları, ECB'nin daha önce ortaya koyduğu "ılımlı" sıkılaşma senaryosunda öngörülenden daha hızlı geriledi.

Jet yakıtı dahil olmak üzere akaryakıt sıkıntısı yaşanacağına ilişkin önceki endişelerin de aşırı olduğu görüldü. Başta Suudi Arabistan olmak üzere bazı petrol üreticilerinin piyasaları istikrara kavuşturmak amacıyla beklenenden daha fazla arz sağladığı belirtildi.

Geçen hafta sonunda İran ile ABD arasındaki gerilimin yeniden tırmanmasına rağmen petrol fiyatlarının sınırlı tepki vermesi, enerji piyasalarında normalleşmenin sürdüğüne işaret etti.