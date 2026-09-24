Platin fiyatları beş haftanın en düşük seviyesine yakın seyrediyor

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Platin piyasasında zayıf seyir sürüyor. Önceki seansta %4'ün üzerinde düşüş yaşayan platin, yeni seansta 1.760 dolar eşiğinin altında kaldı. Günlük bazda %0,17'lik sınırlı yükseliş görülse de toparlanma zayıf kalıyor.

Aylık bazda kayıp %5,49'a ulaşırken, metal yıllık bazda %14,93 primli seyrediyor. Piyasa için üçüncü çeyrek fiyat beklentisi ise 1.816,64 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD tahvil faizleri ve güçlü dolar baskılıyor

ABD'den gelen güçlü ekonomik veriler sonrası Hazine tahvil getirilerinde yükseliş hızlandı. 10 yıllık ABD tahvil faizinin 2007'den bu yana en yüksek seviyeye çıkması, doları destekledi. Bu görünüm, faiz getirisi sunmayan platin talebini sınırlayan ana unsur olarak öne çıkıyor.

Fed beklentileri fiyatlamaya girdi

Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekim toplantısında yeni bir faiz artırımına gidebileceğini fiyatlıyor. Bu beklenti dolar endeksini güçlendirirken, platin üzerindeki baskının devam etmesine neden oluyor.

Petrol kaynaklı enflasyon endişesi

Enerji tarafında Hürmüz Boğazı'na ilişkin kapanma açıklamaları petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Artan enerji fiyatları enflasyon endişelerini güçlendirirken, faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisini destekliyor.

Arz tarafında stoklar kritik seviyede

Arz tarafında ise görünüm destekleyici kalmayı sürdürüyor. Yıl sonunda yer üstü stoklarının toplam talebin yalnızca %3,4'ünü karşılaması bekleniyor. 2026 yılı için ise 265 bin ons arz fazlası öngörülüyor.

Platine yönelik sanayi talebinin %5 artması bekleniyor. Özellikle cam, elektrik ve yapay zeka bağlantılı uygulamalardan gelen talep artışı ile otomotiv katalitik konvertörleri, tüketimin ana kaynakları olarak öne çıkıyor.