Platin fiyatlarında kritik dönemeç: Arz açığı ve talep dinamikleri

Platin piyasasında Aralık 2025 itibarıyla dikkat çekici bir yükseliş trendi yaşanıyor. Ons fiyatı 1.658–1.670 dolar aralığında işlem görerek Kasım ayına göre belirgin bir artış kaydetti. Bu yükseliş, yıl boyunca devam eden güçlü performansın son halkası oldu. Platin, 2025 yılı boyunca yaklaşık yüzde 80 değer kazanarak yatırımcıların ilgisini üzerine çekti. Bu oran, yılın en dikkat çeken emtia hareketlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Fed ve Çin etkisi

ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentisi, küresel piyasalarda güvenli liman arayışını artırdı. Bu durum, altınla birlikte platin gibi değerli metallere yönelimi hızlandırdı. Aynı dönemde Çin’de devreye giren yeni platin vadeli kontratları, talebin daha da artmasına yol açtı. Çin’in sanayi üretiminde ve otomotiv sektöründe platin kullanımının yüksek olması, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekleyen bir başka unsur olarak öne çıktı.

Arz açığı üçüncü yılında

Platin fiyatlarındaki yükselişin en önemli nedenlerinden biri arz tarafındaki sorunlar oldu. Güney Afrika’da yaşanan üretim kesintileri, küresel arzı daraltarak fiyatların yukarı yönlü hareketini hızlandırdı. Dünya Platin Yatırım Konseyi, 2025 yılı için 69.200 ons arz açığı öngörüyor. Bu rakam, üst üste üçüncü yıl arz açığı yaşanacağı anlamına geliyor. Arzın daralması, yatırımcıların platin talebini daha da artırarak fiyatların yükselmesine katkı sağladı.

2026’da dengeli piyasa beklentisi

Mevcut yükseliş trendine rağmen gelecek yıl için daha dengeli bir piyasa beklentisi öne çıkıyor. Küçük bir arz fazlası ya da dengeli arz-talep durumu ihtimali dile getiriliyor. Bu beklenti, fiyatların 2026’da daha istikrarlı bir seyir izleyebileceğine işaret ediyor. Ancak mevcut arz sorunlarının devam etmesi halinde fiyatların yeniden yukarı yönlü baskı altında kalabileceği değerlendiriliyor.

Yükselişi sınırlayabilecek riskler

Platin piyasasında yükselişi destekleyen unsurlar kadar, fiyatların seyrini sınırlayabilecek riskler de bulunuyor. ABD Merkez Bankası’nın beklenenden daha sert bir para politikası izlemesi halinde platin fiyatlarında kısa vadeli düzeltmeler görülebilir. Ayrıca Çin’de ekonomik toparlanmanın beklenenden yavaş gerçekleşmesi, talep tarafında zayıflamaya yol açarak fiyatların ivmesini azaltabilir. Bu nedenle yatırımcılar, platin piyasasında yükseliş trendine rağmen temkinli bir yaklaşım sergiliyor.