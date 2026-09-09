Platin piyasasının 2026'da fazlaya dönmesi bekleniyor

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Bloomberg News, Dünya Platin Yatırım Konseyi'ne (WPIC) göre platin piyasasının üç yıllık arz açığının ardından 2026'da fazlaya geçmesinin beklendiğini yazdı. Görünümde yatırımcı satışları ve Çin'deki mücevher talebinin zayıflaması etkili oldu.

Platin, yılın başındaki değerli metal rallisinde Çinli yatırımcıların Guangzhou Vadeli İşlemler Borsası'ndaki yeni kontratlara yönelmesiyle ons başına yaklaşık 3.000 dolarla rekor seviyeye yükselmişti. Ancak bu hareketin sert şekilde tersine dönmesiyle fiyatlar ocak zirvesinden bu yana üçte birden fazla geriledi.

WPIC, daha önce 2026 için 9,2 ton arz açığı öngörürken, tahminini 8,2 ton arz fazlasına çevirdi. Revizyonun neredeyse tamamı yatırım talebindeki düşüşten kaynaklanırken, platin ETF'lerindeki varlıkların bu yıl yaklaşık 12 ton azalması bekleniyor.