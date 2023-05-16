Platinde rekor açık bekleniyor

Platin piyasasının, Güney Afrika'da arzın azalması ve Çin'in endüstriyel genişlemesenin güçlenmesiyle birlikte rekorların başladığı 1970'lerden bu yana en büyük açığı vermesi bekleniyor.

Dünya Platin Yatırım Konseyi’ne (WPIC) göre, küresel platin talebinin bu yıl yüzde 28 artarak 8,2 milyon onsa yükseleceği tahmin ediliyor.

Aynı zamanda, en büyük üretici Güney Afrika'daki elektrik kesintileriyle daha da kötüleşen üretim, WPIC'yi açık tahminini üç ay öncesine göre yüzde 77 artırarak bu yıl 983 bin onsa revize etmeye itti.

Financial Times’da yer alan haber analizde, platin fiyatları, Şubat ayının en düşük seviyesinden bu yana yaklaşık beşte bir oranında artarak ons başına 1.080 dolara yükseldiğine dikkat çekildi ve beş yıllık ortalaması olan ons başına 940 doların üzerine oturduğu kaydedildi.