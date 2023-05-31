Portekiz'de lityum madeni çevreci onayını aldı

Avrupa'nın elektrikli otomobil endüstrisi, Portekizli yetkililerin kıtanın ilk büyük ölçekli lityum madenine yeşil ışık yakmasının ardından hammadde tedarikini güvence altına alındığını düşünüyor. Savannah Resources’ın Barroso daki madeni, Avrupa'nın elektrikli otomobil üretiminde hayati önem taşıyan pil malzemesi lityumun bölgesel tedarikini güvence altına alma becerisinin bir testi olarak görülüyor.

Londra'da işlem gören Savannah Resources, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Portekizli düzenleyicilerin yılda 500 bin elektrikli otomobil için yeterli lityum üretme hedefi olan Barroso lityum madeni için olumlu bir çevresel etki beyanı yayınladığını belirtti.

Benchmark Mineral Intelligence'a göre, Avrupa'daki lityum talebinin 2030 yılına kadar küresel talebin dörtte birini karşılamak üzere dört kat artacağı tahmin ediliyor, ancak bölge şu anda dünya arzının yüzde 1'inden azını üretiyor.

Maden işletmeleri için izinlerin alınamaması, Avrupa'yı lityum tedarik zinciri geliştirmekten alıkoyan önemli bir sorundu. Savannah projesi, bölgenin madenciliğe karşı yakın geçmişteki muhalefetin üstesinden gelip gelemeyeceğinin bir testi olarak görülüyor.