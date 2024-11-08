Rafael Kasırgası'nın zayıflaması petrol fiyatlarını geriletti

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, ABD ham petrol üretiminin günlük 391.214 varilinin durdurulmasına neden olan Rafael Kasırgası'nın Meksika Körfezi üzerinde yavaşça batıya doğru ve ABD sahalarından uzağa doğru hareket etmesinin beklendiğini ve hafta sonuna kadar zayıflayacağının tahmin edildiğini söyledi.

Brent ham petrol vadeli işlemlerinde 52 sent ya da yüzde 0,69 düşerek 75,11 dolara geriledi. ABD Batı Teksas ham petrolü 59 sent ya da yüzde 0,82 değer kazanarak 71,77 dolara indi.

Analistler Brent petrolünde 75,13 desteğinin altında kalınması halinde aşağı hareketin 74,53 dolara doğru devam edebileceğini belirtiyorlar. Buranın altında ise 73,71 dolar desteği bulunuyor. Yukarı hareketlerde direnç noktaları ise 76,01 ve 76,30 dolar seviyelerinde bulunuyor.