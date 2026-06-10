Rekolte revizyonları ve arz projeksiyonları kıskacında vadeli buğday kontratları değer kaybediyor

Uluslararası emtia piyasasında gösterge niteliğinde olan vadeli buğday kontratları, üretim tahminlerindeki yukarı yönlü güncellemelerin ardından bushel başına %593,50 ABD senti seviyelerine kadar geri çekildi. Son dört haftalık süreçte %5,34 oranında değer kaybeden buğday, son altı haftanın en düşük seviyelerini test ediyor. Önemli tarımsal analiz merkezlerinin toplam rekolte tahminlerini sırasıyla %21,7 milyon ton ve %91,5 milyon metrik tona yükseltmesi, piyasadaki fiziki ürün bulunabilirliği kaygılarını azaltarak küresel fiyatlar üzerindeki anlık satış baskısını derinleştiriyor.

Olumlu hava koşulları ve yüksek stoklar alıcıları beklemede tutuyor

Fiyatlardaki bu gevşeme hareketinde, kuraklık çeken bazı üretim bölgelerinde geri dönen yağışlar ve iyileşen toprak nemi oranları kritik bir rol oynuyor. Üretim sahalarında ekim koşullarının düzelmesi ve kışlık buğday hasadının sorunsuz ilerlemesi küresel arz güvenliğini pekiştiriyor. İthalatçı ülkelerin daha düşük fiyat beklentisiyle alımları ertelemesi ve bazı stratejik pazarların yerli üretimi korumak adına gümrük vergilerini %170 seviyesine kadar çıkarması, küresel talep canlılığını ciddi şekilde sınırlandırıyor ve emtia piyasasında %1,22'lik anlık değer kayıplarını tetikliyor.

İç piyasada taban fiyat uygulaması üreticiyi koruyor

Küresel piyasalardaki bu zayıf ve baskılı seyre karşılık, iç piyasada hasat sezonunun ilerlemesiyle birlikte tarım otoriteleri yerli üreticiyi korumaya yönelik adımlar atıyor. Açıklanan yeni dönem alım stratejisine göre, ekmeklik buğday için ton başına %16.500 lira alım fiyatı belirlenirken, tarımsal girdilerdeki maliyet artışlarına karşı üreticilere ton başına toplam %3.014 lira destekleme ödemesi yapılacağı duyuruldu. Böylece desteklerle birlikte çiftçinin eline ton başına net %19.514 lira geçmesi hedeflenirken, yerel ticaret borsalarında ekmeklik buğdayın kilogramı anlık olarak %14,50 lira seviyelerinden işlem görmeyi sürdürüyor.