Rekor sonrası gümüşte 2 Şubat 2021'den bu yana en hızlı günlük düşüş yaşandı

Gümüşün onsu dün 84 dolarla rekor seviyeyi gördükten sonra yatırımcıların kar realizasyonu isteği ile büyük borsaların vadeli teminat tutarları üzerinde aldığı kararın etkisiyle yüzde 7,18 gerileyerek 2 Şubat 2021'den bu yana en hızlı günlük düşüşünü gördü.

Kıymetli metallerde son dönemlerde görülen yükseliş ivmesi, dün yerini sert düşüşlere bıraktı. Yıla 28,9 dolardan başlayan gümüşün onsu, ilerleyen dönemde başta ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler konusunda ısrarlı tutumu, merkez bankalarının gevşeme döngülerine ilişkin belirsizlik ve jeopolitik gelişmelerden destek bularak yükseliş trendine girmişti.

Yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 25 değerlenen gümüşün onsu, 9 Ekim'de tarihinde ilk defa 50 doların üzerine çıkmıştı. Bu tarihten itibaren merkez bankalarının kıymetli metallere yönelik yoğun talebi, borsa yatırım fonlarına girişler ve ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik gevşeme beklentilerinin artması gümüşün ons fiyatını yukarı taşıdı.

Bu gelişmelerin etkisiyle gümüşün ons fiyatı, uluslararası piyasalarda geçen hafta cuma günü 79,3 dolara kadar çıktı. Dün 84 dolarla tarihi zirveyi gören gümüşün onsu, yılbaşından bu yana yüzde 150'nin üzerinde değer kazandı. Çin'de ise fiziksel gümüş fiyatlarının 90 dolara yaklaştığı görüldü.

Üst üste rekor kıran gümüşün onsu, jeopolitik risklerin nispeten azalması, yatırımcıların kar alma arzusu, Londra Metal Borsası (LME) ile Chicago Mercantile Exchange'in (CME) teminat tutarları üzerinde aldığı kararların etkisiyle dün yüzde 7,18 gerileyerek 2 Şubat 2021'den bu yana en hızlı günlük düşüşünü kaydetti. Gümüş 2 Şubat 2021 tarihinde yüzde 8,21 gerilemişti.

Dünkü sert düşüşün ardından gümüşün, bugünkü işlemlerde ise kayıplarının bir kısmını telafi ettiği gözleniyor. Gümüşün onsu yeni işlem gününde yüzde 2,4 artışla 74,6 dolarda alıcı buluyor.

"Çok fazla sürpriz bir hareket değil"

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, yaşanan düşüşlerin özellikle Londra Metal Borsası'nda teminat tutarları üzerinde alınan kararlarla ilgili olabileceğini belirterek, teminat tutarlarının artıldığını belirtti.

Ergezen, buna benzer gelişmelerle daha önce de karşılaşıldığını belirterek, "O zaman gümüş fiyatlarında yüzde 10'a varan düşüşler görmüştük, şimdi yine benzer bir hareket bekleniyorduk aslında. Karar sonrası teminat tamamlama ve pozisyonların yeniden gözden geçirilmesi nedeniyle kar satışları gelecekti. Onun etkisinin olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Diğer taraftan gümüşün ons fiyatında çok hızlı bir yükseliş gerçekleştiğine dikkati çeken Ergezen, bu yükselişle beraber teknik anlamda da düzeltme istediğinin de oluştuğuna işaret etti.

Ergezen, bu durumun kar satışlarına yol açtığını bildirerek, şu değerlendirmeleri yaptı:

"İkisi birleşince bu denli sert bir düşüş olduğunu görüyoruz. Çok fazla sürpriz bir hareket değil. Önemli olan burada, kısa sürede alıcılarla dengelenecek mi dengelenmeyecek mi? Bu pozisyon düzenlemelerinin ne kadar süreceği aslında fiyatların da nereye gideceğini bize gösterecek."

"Uzak Doğu’da talebin çok daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz"

Zafer Ergezen, ABD ile Çin borsalarında gümüşün ons fiyatının ayrışmasını da yorumladı.

Çin'in özellikle son dönemde gümüş ihracatına yönelik bazı düzenlemeler getirdiğini anımsatan Ergezen, "Genel olarak dünyada regülatörlerin bir miktar bu piyasayı düzenlemeye çalıştığını görüyoruz. Çin tarafında da yapılan bu hamleler aslında aradaki marjın artmasına yol açtı." dedi.

Özellikle fiziki gümüş tarafında arzın eksik kaldığına değinen Ergezen, "Bu da marjların bir miktar daha artmasına yol açıyor. Uzak Doğu’da bu yöndeki talebin çok daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Ergezen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kıymetli metallerdeki bu hareket Uzak Doğu'dan kaynaklı yani Batı'dan ziyade Doğu kaynaklı. Oradaki fiziki talep çok daha yüksek. Tabii burada hem elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji ve teknoloji tarafında çok daha fazla üretimin olması gümüş talebini, platin, paladyum tarafını da olumlu etkiliyor. Bundan dolayı da marjların bir miktar açıldığını görüyoruz."