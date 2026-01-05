Reuters anketi açıklandı: Petrol fiyatları için 2026 tahmini!

Reuters'ın bugün yayımladığı anket, küresel petrol piyasasında 2026 yılında arz fazlasının talebi aşmaya devam edeceğine ve bunun fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yaratacağına işaret etti.

Aralık ayında 34 ekonomist ve analistin katılımıyla yapılan ankete göre, Brent ham petrolünün 2026 ortalama fiyatının varil başına 61,27 dolar, ABD tipi ham petrol WTI’ın ise 58,15 dolar seviyesinde oluşması bekleniyor. Bu tahminler, kasım ayındaki beklentilerin bir miktar altında kaldı.

Anket, ABD’nin Venezuela’ya yönelik hafta sonu düzenlediği askeri operasyon ve OPEC+ toplantısından önce yapıldı. OPEC ve müttefikleri, hafta sonu gerçekleştirdikleri kısa toplantıda üretimi sabit tutma kararı aldı. Toplantıda Venezuela başta olmak üzere bazı üye ülkeleri etkileyen siyasi krizler gündeme alınmadı.

Uzmanlara göre, üretimin 2026’nın ilk çeyreği boyunca sabit tutulması kısa vadede oynaklığı sınırlayabilir ancak piyasanın yapısal arz fazlasını ortadan kaldırmaya yetmiyor. Oxford Economics Enerji Tahminleri Başkanı Bridget Payne, kotada değişiklik olmamasına rağmen arzın talebi aşmaya devam edeceğini ve bunun yıl boyunca fiyatları baskılayacağını belirtti.

2026 yılında arz fazlası bekleniyor

Ankete katılanların ortalama beklentisi, 2026 yılında piyasada günlük 0,5 ila 3,5 milyon varil arasında bir arz fazlası oluşacağı yönünde. Bu, önceki ankette öngörülen 0,5–4,2 milyon varil aralığına kıyasla daha dar bir bant anlamına geliyor. OPEC’in son aylık raporunda ise küresel arz ve talebin 2026’da birbirine yakın seyredeceği savunulurken, Uluslararası Enerji Ajansı daha belirgin bir arz fazlası öngörüyor.

Ankette en iyimser tahmin DBS Bank’tan geldi; banka, OPEC+’ın üretime ara vermesi ve Rusya’ya yönelik olası yeni yaptırımların etkisiyle Brent’in 2026 ortalamasının 68 dolar olabileceğini öngörüyor. En düşük tahminler ise ABN Amro ve Capital Economics’ten geldi; bu kurumlar Brent fiyatının 55 dolar seviyesinde kalabileceğini düşünüyor.