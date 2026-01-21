Rio Tinto’nun bakır üretimi beklentileri aştı

Rio Tinto'nun 2025 yılı operasyonel performansı, bakır üretiminde güçlü artışla öne çıkarken, demir cevheri sevkiyatları hafif bir gerileme gösterdi.

Şirketin 2025 yılı bakır üretimi, bir önceki yıla kıyasla yüzde 11 artışla 883 bin metrik tona ulaşarak beklentileri aştı. Sadece dördüncü çeyrekteki bakır üretimi ise 240 bin tonla yıllık bazda yüzde 5 daha yüksek gerçekleşti.

Demirde sevkiyatlar azaldı

Demir cevherinde ise Avustralya'nın Pilbara bölgesinden yapılan yıllık sevkiyatlar, 326,2 milyon tonla 2024'e kıyasla yüzde 1 azaldı. Ancak dördüncü çeyrekteki sevkiyatlar yüzde 7'lik yıllık artışla 91,3 milyon tona, üretim ise yüzde 4'lük artışla 89,7 milyon tona yükseldi.

Şirket, hava koşullarından kaynaklanan kesintilerin ardından Pilbara'da rekor üretime ulaştığını açıkladı.

Şirket hisseleri yükseldi

Alüminyum üretimi dördüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 2 artışla 850 bin ton oldu.

Fiyatlandırma verilerine göre, Rio Tinto'nun 2025 yılında bakırın ortalama gerçekleşen fiyatı pound başına 4,57 dolar, alüminyumun ton başına 3.318 dolar ve Pilbara demir cevherinin yaş ton başına ortalama fiyatı ise 82,8 dolar oldu.

Operasyonel sonuçların açıklanmasının ardından şirketin hisseleri yüzde 1 değer kazandı. Rio Tinto ayrıca, bakır portföyünü güçlendirebilecek bir potansiyel ile Glencore ile birleşme görüşmeleri yürütüyor. Şirket, 2025 yılına ait birim maliyet performansını ve 2026 tahminlerini 19 Şubat'ta paylaşacak.