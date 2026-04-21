Rio Tinto'nun bakır üretimi ilk çeyrekte yüzde 9 arttı
Rio Tinto, ilk çeyrekte bakır üretiminde yüzde 9’luk artış kaydederken, demir cevheri üretimindeki güçlü performans operasyonel toparlanmaya işaret etti.
Rio Tinto Grubu, 2026'nın ilk çeyreğinde bakır üretiminin yüzde 9'luk bir artışla 229.000 tona ulaştığını açıkladı.
Maden şirketi, Pilbara'dan yapılan demir cevheri satışlarının yüzde 2 artarak 72,4 milyon tona yükseldiğini, üretimin ise yüzde 13 artarak 78,8 milyon tona çıktığını ve bunun 2018'den bu yana en yüksek ikinci ilk çeyrek üretimi olduğunu belirtti.