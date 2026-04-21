Rio Tinto'nun bakır üretimi ilk çeyrekte yüzde 9 arttı

Rio Tinto Grubu, 2026'nın ilk çeyreğinde bakır üretiminin yüzde 9'luk bir artışla 229.000 tona ulaştığını açıkladı.

Maden şirketi, Pilbara'dan yapılan demir cevheri satışlarının yüzde 2 artarak 72,4 milyon tona yükseldiğini, üretimin ise yüzde 13 artarak 78,8 milyon tona çıktığını ve bunun 2018'den bu yana en yüksek ikinci ilk çeyrek üretimi olduğunu belirtti.