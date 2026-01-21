Risk algısı arttı: Petrol fiyatları yükselişini sürdürdü

Dün 64,51 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,50 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 63,65 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,69 dolardan alıcı buldu.

Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimlerin derinleşmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarına ilişkin sert mesajları, yatırımcıların risk algısını artırırken petrol fiyatları da bu gelişmelerin etkisiyle yükseliş eğilimini sürdürdü.

Dünya genelinde devam eden jeopolitik risklere ABD'nin yeni tarife tehditlerinin eklenmesi, fiyatların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Trump'ın Grönland'a ilişkin sert tutumu ve Avrupalı liderlerden gelen misilleme sinyalleri, piyasalarda belirsizliği artırdı. Bu gelişmeler, küresel arz güvenliğine yönelik endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Trump'ın, kendisine destek vermeyen 8 Avrupa ülkesine 1 Şubat’tan itibaren yüzde 10, 1 Haziran'dan itibaren ise yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını açıklaması, ticaret savaşlarının yeniden alevlenebileceği beklentilerini güçlendirdi. Söz konusu tarifelerin, ABD'nin Grönland'ı almasına yönelik anlaşmaya varılana kadar yürürlükte kalacağının belirtilmesi, piyasalardaki tansiyonu yükseltti.

Gözler Davos'taki mesajlara çevrildi

Jeopolitik ve ticari gerilimlerin etkisiyle küresel piyasalarda risk algısı yükselirken, enerji arz güvenliğine ilişkin endişeler petrol piyasasında alımları beraberinde getirdi.

Gözler bugün İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) çevrildi. Trump'ın burada yapması beklenen konuşmada, özellikle Grönland ve ticaret politikalarına ilişkin vereceği mesajların piyasalarda etkili olması bekleniyor. Trump, daha önce verdiği bir röportajda Davos'ta Avrupa ile "bir çıkış yolu" bulunabileceğini ifade etmişti.

Öte yandan artan risk iştahsızlığı, güvenli liman talebini güçlendirdi. Altının ons fiyatı rekor seviyelere yükselirken, ABD Hazine tahvilleri satış baskısı altında kaldı ve dolar endeksi zayıflama eğilimini sürdürdü. Dolar endeksindeki gerileme, dolar cinsinden fiyatlanan petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha cazip hale getirerek petrol fiyatını artırıyor.

Jeopolitik ve tarife gerilimlerinin yanı sıra ABD Merkez Bankasında (Fed) mevcut başkan Jerome Powell'ın ardından görevi devralacak ismin kim olacağı da piyasalarda yakından izleniyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Davos'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni Fed başkan adayının gelecek hafta Trump tarafından açıklanabileceğini söyledi.

Fed'in düşük faiz politikasının süreceğine yönelik beklentiler, ekonomik büyüme ve petrol talebinin artacağı öngörüsüyle fiyatlara yukarı yönlü destek sağlamayı sürdürüyor.

Analistler, yeni Fed başkanının Trump'ın düşük faiz politikasını sürdürmesinin kısa vadede piyasalar tarafından olumlu karşılanabileceğini, ancak orta ve uzun vadede Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişeleri artırabileceğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 65,17 dolar direnç, 59,43 dolar ise destek seviyesi olarak izleniyor.