Risk iştahındaki artış petrol fiyatlarını yükseltti

Brent ham petrolü 20 sent artışla varil başına 68,64 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas Orta Kalite (WTI) ham petrolü 15 sent artışla 65,31 dolara çıktı. Analist Tony Sycamore, ticaret geriliminin azalmasının küresel piyasaları canlandırdığını ve petrol fiyatlarını desteklediğini belirtti.

Yeni ABD-AB anlaşması, çoğu Avrupa malına %15'lik bir gümrük vergisi getiriyor — bu oran, başlangıçta tehdit edilen oranın yarısı — ve küresel ticaretin neredeyse üçte birinden sorumlu iki ekonomik dev arasında büyük bir ticaret çatışmasını önlüyor.

Bu arada, ABD ve Çin'in üst düzey yetkilileri, 12 Ağustos'taki son tarih öncesinde gümrük vergisi ateşkesinin uzatılması için Stockholm'de bir araya geliyor.

Kazançlara rağmen, OPEC+'nın arz kısıtlamalarını hafifletebileceği beklentileri nedeniyle petrol fiyatları sınırlı kalmaya devam ediyor. OPEC+ izleme paneli Pazartesi günü toplanacak ve Ağustos ayında planlanan günlük 548.000 varillik üretim artışında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

ING, Eylül ayı sonuna kadar gönüllü arz kesintilerinin günde 2,2 milyon varil tam olarak geri döneceğini ve Eylül ayı üretiminin günde en az 280.000 varil artabileceğini, hatta daha büyük artışlara da yer olabileceğini tahmin ediyor.