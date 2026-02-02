Riskten kaçış metal fiyatlarını da vurdu

Güçlenen ABD doları ve artan belirsizlikler, emtia piyasasında genel bir geri çekilmeye neden oldu. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakır fiyatları %7,60 azalarak ton başına 100.110 yuana geriledi. Londra Metal Borsası'nda (LME) ise bakırın tonu %3,27 düşüşle 12.727 dolara indi. Bakır, daha önce Şanghay'da 114.160 yuan ve Londra'da 14.527,50 dolar ile rekor seviyelere ulaşmıştı. Bakırın yanı sıra, SHFE'de kalay %11 düşüşle 392.650 yuan/tona, LME'de ise kalay %7,15 düşüşle 48.240 dolar/tona geriledi.

Diğer metallerde de benzer düşüşler gözlendi. SHFE'de alüminyum %6,64, çinko %5,64, kurşun %1,61 ve nikel %8,09 oranında değer kaybetti. LME'de ise alüminyum %2,56, çinko %3,13, kurşun %1,67 ve nikel %4,65 düşüş yaşadı. Bu durum, piyasada talebin zayıfladığına işaret eden Yangshan bakır priminin ton başına 27 dolara yükselmesiyle de destekleniyor.

Yatırımcıların risk iştahının azalmasında, Kevin Warsh'ın Fed başkanlığı adaylığına ilişkin haberlerin etkili olduğu belirtildi. Ayrıca, ABD dolarının güçlenmesi, dolar bazında fiyatlanan emtialar üzerinde ek baskı oluşturarak düşüşleri hızlandırdı. Bu gelişmeler, küresel ekonomideki belirsizliklerin arttığı bir dönemde emtia piyasalarındaki volatiliteyi artırdı.