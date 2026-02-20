Robot üretimindeki artış metal kıtlığı nedeniyle yavaşlayabilir

S&P Global Energy'nin bir parçası olan Platts'a konuşan sektör temsilcileri, hızlanan üetim planlarının batarya metalleri ve robot işlevselliği için temel olan neodimyum-demir-bor (NdFeB) mıknatıslarının yeterli arzını sağlama konusunda kritik bir darboğazla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Adamas Intelligence Genel Müdürü Ryan Castilloux, Musk'ın 2040 yılına kadar 10 milyar robot konuşlandırma projeksiyonunun, sadece robotlar için bakır, lityum ve nadir toprak mıknatısları gibi kritik girdilerin küresel üretiminin kat kat artmasını gerektireceğini vurguladı. Castilloux, NdFeB mıknatısları için mevcut küresel üretimin 100 katından fazlasına, lityum için ise 10 katından fazlasına ihtiyaç duyulacağını belirtti. Bakır özelinde ise 10 milyar insansı robotun, mevcut küresel üretimin dört katına eşdeğer bir tüketim gerçekleştirebileceği kaydedildi.

Daha az iddialı öngörüler bile robot sayısında önemli bir artış bekliyor. Citi Global Bakış, 2035 yılına kadar 1 milyar 300 milyon yapay zekâ robotunun faaliyette olacağını, bu sayının 2050 yılına kadar 4 milyara çıkacağını öngörüyor. Morgan Stanley dahil olmak üzere diğer finans kuruluşları ise yüzyılın ortasına kadar 1 milyardan fazla ünitenin devreye alınacağını tahmin ederek daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor.