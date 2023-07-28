Rus alüminyumuna yasaklama çağrısı

Avrupalı 5 sanayi örgütü, Londra Metal Borsası'ndan (LME) Rus alüminyumunu sisteminden yasaklama çağrılarını dikkate almamasını istedi. Örgütler, yaptıkları ortak açıklamada, böyle bir hareketin Avrupa'daki daha küçük metal kullanıcılarına zarar vereceğini belirtti.

Ortak bildiride, Avrupa Alüminyum Tüketicileri Federasyonu (FACE) ve diğer dört örgüt, Rusya'nın birincil metal tedariklerine yönelik herhangi bir kısıtlamanın AB alüminyum endüstrisi değer zinciri üzerinde yıkıcı bir etkisi olacağını kaydetti.

FACE Genel Sekreteri Mario Conserva'nın yayınladığı açıklamada, "Bu yasaklama ve yaptırım çağrıları, piyasa dışı uygulamalara sahip bir rakibi kolayca ortadan kaldırmaya ve Avrupa'yı tutsak bir pazara dönüştürmeye yönelik bir başka oligopolistik girişim gibi görünüyor" denildi.