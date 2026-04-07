Rus ham petrol fiyatları 13 yılın zirvesinde

Nakliye maliyetleri hariç hesaplanan bu fiyat seviyesi, Rusya'nın bu yılki bütçesinde baz alınan 59 dolarlık ortalama varil fiyatının yaklaşık iki katına tekabül ediyor. Ukrayna'daki savaş süreci devam ederken, elde edilen bu beklenmedik petrol gelirlerinin Kremlin'in finansal kaynakları üzerindeki baskıyı hafiflettiği gözlemleniyor.

Novorossiysk limanında Urals, 114,45 dolara ulaşırken, Batı limanlarından Dated Brent’e olan iskonto 27,75 doların altına gerileyerek Aralık ortasından bu yana en düşük seviyeye indi. Urals petrolü Hindistan’a ulaştığında Brent’in üzerine prim yapıyor; iki hafta önce 3,9 dolar olan prim, 6,1 dolara yükseldi.

Ancak Moskova’nın bu kazançları, Ukrayna’nın petrol ihracat altyapısı ve rafinerilerine yönelik saldırıları nedeniyle sınırlı kalıyor. Özellikle Baltık kıyısındaki limanlara yapılan saldırılar, deniz taşımacılığını aksatarak Rusya’nın ihracat gelirlerini kısıtlıyor.