Rus Ural petrolünün fiyatında düşüş 1 yılda yüzde 45

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, ocak-mart döneminde Ural petrolünün varil fiyatının ortalama 48,92 dolar olduğu belirtildi.

Geçen yılın aynı döneminde ortalama 88,95 dolardan işlem gören Ural petrolünün varil fiyatının 1 yılda yaklaşık yüzde 45 düşmesi dikkati çekti.

Başta Çin ve Hindistan olmak üzere Rus petrolü almaya devam eden çok sayıda ülke, olası yaptırım risklerine işaret ederek Rusya'dan indirim talep ediyor.

Avrupa Birliği ülkeleri de Aralık 2022'de, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.