Rusya Başbakan Yardımcısı: Petroldeki dalgalanma jeopolitik risklerle alakalı

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, küresel petrol piyasalarının istikrarlı bir durumda olduğunu belirterek, "Piyasanın dikkate aldığı jeopolitik faktörler ve risklerle ilgili bazı dalgalanmalar görüyoruz." dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus devlet kanalı Rossiya-24’e petrol piyasalarındaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küresel petrol talebinin, kış sezonu nedeniyle düştüğünü belirten Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üreticilerden oluşan OPEC+ grubunun bu nedenle petrol üretimini artırmama kararı aldığını söyledi.

Novak, petrol piyasalarındaki mevcut duruma ilişkin konuşarak, "Petrol piyasalarındaki durumun istikrarlı olduğunu düşünüyoruz. Piyasanın dikkate aldığı jeopolitik faktörler ve risklerle ilgili bazı dalgalanmalar görüyoruz." dedi.

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'dan oluşan OPEC+ grubunun 8 üye ülkesi, küresel piyasa koşullarını ve görünümünü değerlendirmek üzere dün gerçekleştirdikleri çevrim içi toplantının ardından yaptıkları açıklamada, 2026'nın ocak, şubat ve mart aylarında üretim artışlarına ara verilmesine ilişkin 2 Kasım tarihli kararlarını yeniden teyit etmişti.

