  1. Ekonomim
  2. Emtia Haberleri
  3. Rusya: Hindistan'a petrol arzımız yüksek seviyede
Takip Et

Rusya: Hindistan'a petrol arzımız yüksek seviyede

Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, Hindistan'ın Rusya için enerji alanında önemli bir ortak konumunda bulunduğunu belirterek, "Hindistan, petrol ihracatımızın önemli bir bölümünü oluşturuyor ve bu yıl da arz yüksek seviyede seyrediyor" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya: Hindistan'a petrol arzımız yüksek seviyede
Takip Et

Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Rusya'nın Hindistan'a petrol sevkiyatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hindistan'ın Rus enerji sektöründeki önemine işaret eden Tsivilev, "Hindistan, bizim için kilit ortak konumunu koruyor. Hindistan, petrol ihracatımızın önemli bir bölümünü oluşturuyor ve bu yıl da arz yüksek seviyede seyrediyor." dedi.

ABD, Ukrayna savaşının ardından Rusya'dan en çok petrol ithal eden ülkeler arasına giren Hindistan'a, söz konusu ticareti gerekçe göstererek yüzde 50 gümrük tarifesi uygulamaya başlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Rus ham petrol alımını durduracağı konusunda güvence verdiğini öne sürmüştü.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ise 20 Ekim'de yaptığı açıklamada, Hindistan'a Rus petrolü sevkiyatının devam ettiğini söylemişti.

Bakır fiyatları 16 ayın zirvesindeBakır fiyatları 16 ayın zirvesindeEmtia Haberleri

 

Emtia Haberleri
Bakır fiyatları 16 ayın zirvesinde
Bakır fiyatları 16 ayın zirvesinde
Petrol fiyatları haftaya yükselişle başladı
Petrol fiyatları haftaya yükselişle başladı
Bakır piyasası için 2026 tahmini: Sert fren yapacak
Bakır piyasası için 2026 tahmini
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 2 arttı
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 2 arttı
Petrolde düşüşün nedeni kar satışları mı?
Petrolde düşüşün nedeni kar satışları mı?
Küresel çinko piyasasında arz fazlası ağustos ayında yükseldi
Küresel çinko piyasasında arz fazlası ağustos ayında yükseldi