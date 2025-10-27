Rusya: Hindistan'a petrol arzımız yüksek seviyede

Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Rusya'nın Hindistan'a petrol sevkiyatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hindistan'ın Rus enerji sektöründeki önemine işaret eden Tsivilev, "Hindistan, bizim için kilit ortak konumunu koruyor. Hindistan, petrol ihracatımızın önemli bir bölümünü oluşturuyor ve bu yıl da arz yüksek seviyede seyrediyor." dedi.

ABD, Ukrayna savaşının ardından Rusya'dan en çok petrol ithal eden ülkeler arasına giren Hindistan'a, söz konusu ticareti gerekçe göstererek yüzde 50 gümrük tarifesi uygulamaya başlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Rus ham petrol alımını durduracağı konusunda güvence verdiğini öne sürmüştü.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ise 20 Ekim'de yaptığı açıklamada, Hindistan'a Rus petrolü sevkiyatının devam ettiğini söylemişti.