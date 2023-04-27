Rusya'dan petrol üretimi açıklaması: İlave kesintiye gerek görmüyoruz

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın bu yıl geçen yıla göre 20 milyon ton azalışla 515 milyon ton petrol üretmesini beklediklerini belirtti.

Küresel petrol piyasasının dengelendiğine işaret eden Novak, "Bana kalırsa, Rusya'nın üretim kısıntısı kararını ve diğer ülkelerde gördüğümüz kesintileri dikkate alırsak, piyasa artık dengelendi. Ayrıca, tüketim şimdi artmaya başlayacak." dedi.

Novak, petrol fiyatlarının gerilemesi nedeniyle OPEC+ nezdinde ilave petrol kesintisine gerek görüp görmediğine yönelik soruya, "Elbette hayır. Daha geçen ay karar almıştık ve bu karara katılan ülkelerin uygulaması mayıs ayında devreye girecek." yanıtını verdi.

Suudi Arabistan ve Rusya'nın başı çektiği OPEC+ grubu, 48. Ortak Bakanlar İzleme Komitesi Toplantısı'nda ekimden bu yana devam eden günlük 2 milyon varillik üretim kesintisine ilaveten bazı ülkelerin mayıs itibarıyla günlük yaklaşık 1,6 milyon varil seviyesinde gönüllü kesinti yapma kararı aldığını teyit etmişti.