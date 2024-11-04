Rusya'nın Avrupa'ya boru hattı üzerinden doğal gaz ihracatı arttı

Avrupa gaz iletim grubu Entsog'un verilerine ve Gazprom'un Ukrayna üzerinden gaz transitine ilişkin günlük raporlarına dayanılarak yapılan hesaplamalara göre, Rusya'nın Avrupa'ya ekim ayı boru hattı gaz ihracatı yıllık yüzde 2,5 artışla günlük 90,6 milyon metreküpe yükseldi. Ekim 2023'te ihracat günlük 88,4 milyon metreküp seviyesindeydi.

Veriler, Gazprom'un Avrupa Birliği'ne toplam doğal gaz tedarikinin ekim ayında yaklaşık 2,81 milyar metreküp (bcm) olduğunu gösterdi. Bunun 1,5 milyar metreküpü ya da günlük 48,3 milyon metreküpü Türkiye üzerinden gönderildi.

Ukrayna üzerinden gaz transiti geçen ay ortalama 1,31 milyar m3 veya günde 42,3 milyon m3 olarak gerçekleşti.

Gazprom'un bu yıl Avrupa'ya yaptığı doğal gaz ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 15 artışla şu ana kadar yaklaşık 26,6 milyar metreküpe ulaştı.

Gazprom verilerine göre Rusya 2022 yılında Avrupa'ya çeşitli yollardan yaklaşık 63,8 milyar metreküp doğal gaz tedarik etti. Bu hacim 2023 yılında yüzde 55,6 azalarak 28,3 milyar metreküpe geriledi.

Avrupa'ya yıllık akış 2018-2019'da 175 milyar metreküp ile 180 milyar metreküp arasındaydı.