Rusya'nın petrol ihracatı yüzde 10 azaldı

Reuters'ın bölgedeki kaynaklarına göre, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uyguladığı ambargo ve tavan fiyat uygulamaları etkisini göstermeye başladı. Tanker eksikliği ve kötü hava koşullarının etkisiyle Rusya'nın petrol ihracatı 1-12 Şubat tarihleri arasında, Ocak ayının aynı dönemine göre yüzde 10 düşüş gösterdi.

Hava koşullarının ve tanker eksikliğinin olumsuz etkisiyle beraber bazı ihracatçılar limanlara ulaşmada zorluk yaşadı.

Vysotsk limanından yapılan yüklemeler, geçen ayın aynı döneminde 440 bin ton olan yakıtla karşılaştırıldığında Şubat ayında 330 bin ton olarak gerçekleşti. St Petersburg limanında ise Ocak ayının aynı dönemine göre yüklemelerin yalnızca yüzde 50'si gerçekleştirebildi.

Novorossiisk ve Tuapse Karadeniz limanları fırtınalı hava nedeniyle 5-6 gün süreyle operasyonlarına ara verdi ve ancak 10 Şubat'ta yeniden açıldı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Moskova'ya yaptırım uygulamayan ülkelere atıfta bulunarak, Rusya'nın 2023'te petrol ihracatının yüzde 80'inden fazlasını dost olarak adlandırdığı bu ülkelere satmayı planladığını açıkladı.

Avrupa Birliği tarafından Rusya'nın petrol ihracatına yönelik gelen ambargoların ardından Rusya Çin ve Hindistan'a indirimli satışları artırdı.

Rusya'nın rafine petrol ürünlerinin yüzde 75'ini de bu ülkelerin alacağını dile getiren Novak, Moskova'nın yeni pazar arayışlarını sürdürdüğünü kaydetti.