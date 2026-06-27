Sanayi metali etkisi ağır bastı: Gümüş fiyatları sert düştü

Gümüş fiyatları haftanın son işlem gününde yukarı yönlü hareketle 59 dolar seviyesinin üzerine çıkmasına karşılık haftalık olarak yaklaşık yüzde 9 değer kaybetti. Gümüşte haftalık kapanışla birlikte ikinci haftada da kayıp sürdü.

Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikası duruşunun sürmesi ve doların güç kazanması, değerli metaller üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.

Fed'in enflasyonla mücadelesi

Fed Başkanı Kevin Warsh, enflasyonu kontrol altına alma konusunda kararlı olduklarını yineledi.

Warsh'un açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimleri yönündeki baskılarına rağmen Fed'in erken bir faiz indirimi sürecine girmeyeceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Fed ayrıca 2026 yılına ilişkin kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Mayıs ayında manşet PCE enflasyonu da yüzde 4,1'e yükseldi.

Piyasalar kaç faiz artışını fiyatlıyor?

Para piyasalarında yatırımcılar bu yıl içerisinde üç faiz artışını fiyatlamaya başladı.

İlk faiz artırımının eylül ayında gerçekleşme olasılığı yaklaşık yüzde 62 seviyesinde bulunuyor.

Yüksek faiz beklentileri, faiz getirisi bulunmayan değerli metaller açısından olumsuz bir görünüm oluştururken, güçlü dolar da emtia fiyatları üzerinde baskı yaratıyor.

Gümüş ve altın karşılaştırması

Gümüş fiyatları genel olarak diğer değerli metallerdeki düşüş eğilimine paralel hareket ederken, İran savaşının başlamasından bu yana altına kıyasla daha zayıf bir performans sergiledi.

Ocak ayında ulaştığı rekor seviyeden bu yana yaklaşık değerinin yarısını kaybeden gümüş, güvenli liman özelliğinin yanı sıra sanayi metali olması nedeniyle ekonomik büyüme beklentilerine ve risk iştahındaki değişimlere daha duyarlı bir görünüm ortaya koyuyor.

Sanayi metali özelliği etkili oluyor

Elektronik, güneş enerjisi, otomotiv ve çeşitli sanayi sektörlerinde yaygın olarak kullanılan gümüş, küresel ekonomik aktiviteye ilişkin beklentilerden doğrudan etkileniyor.

Yatırımcıların küresel büyüme görünümüne ilişkin temkinli yaklaşımı ve riskli varlıklardan uzaklaşması, gümüş fiyatlarının altına kıyasla daha sert gerilemesine neden oluyor.

Analistler, Fed'in sıkı para politikası duruşunu sürdürmesi ve doların güçlü kalması halinde gümüş fiyatları üzerindeki baskının kısa vadede devam edebileceğini belirtiyor.