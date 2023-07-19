Sanayi metallerinde talep baskısı

Endüstriyel metal piyasalarında küresel ekonomik görünümdeki olumsuzlukların neden olduğu düşük talebin etkisiyle sınırlı hareketler yaşanıyor.

Londra Metal Borsası'nda (LME) 3 ay vadeli bakır, dolardaki zayıflığın desteğine rağmen, en büyük tüketici Çin'de talep görünümünün durgun olması ve artan arz beklentileri nedeniyle şu sıralarda düne göre yüzde 0,4 düşüşle 8.438 dolar/ton seviyesinden işlem görüyor.

CITIC Futures'e göre, en büyük bakır tüketicisi olan enerji sektörü ikinci çeyrekte sağlıklı bir artış kaydetmiş olsa da, bu sektörün talebinin yılın ikinci yarısında daha yavaş büyümesi bekleniyor.

CITIC Futures, Çin'de bu yıl bakır tüketiminini yüzde 3,9 artmasını, yeni projelerin devreye girmesiyle birlikte Çin'de rafine bakır üretiminin ise yüzde 8 yükselmesini bekliyor.

Stoklarda hızlı sıkılaşma

Dünya genelinde fiyatlar artıp yurtdışı stoklar sıkılaşırken ithalat iştahı azaldı ve Yangshan bakır ithalat primi salı günü 42 dolar/ton seviyesine geriledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en çok işlem gören Ağustos vadeli bakır kontratı yüzde 0,1 artışla 68.470 yuan/ton seviyesine yükseldi.

SHFE'de alüminyum %0,2 artarak 18.245 yuan/ton, çinko %0,2 düşüşle 20.155 yuan/ton, kurşun değişmeyerek 15.720 yuan/ton, nikel %1,3 artışla 165.230 yuan/ton ve kalay %0.5 artışla 231.980 yuan/ton seviyesinde işlem gördü.

LME ise 3 ay vadeli alüminyum %0,1 artışla 2.205 dolar/ton, kalay ise %0,84 düşüşle 28.300 dolar/ton, kurşun %0,05 artışla 2.097 dolar/ton, nikel %0,9 düşüşle 20.900 dolar/ton ve çinko %0,96 düşüşle 2.372 dolar/ton seviyesinde işlem görüyor.