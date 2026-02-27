Şangay'da metal stokları belirgin yükseliş kaydetti

Şangay Vadeli İşlemler Borsası depolarındaki metal stokları, bakırın öncülüğünde genel bir artış eğilimi gösterdi. Özellikle bakır stokları önemli ölçüde yükselirken, alüminyum, çinko ve kurşun gibi diğer metallerde de belirgin artışlar kaydedildi.

SHFE depolarındaki bakır stokları yüzde 43,7'lik dikkat çekici bir artışla 391.529 tona ulaşarak en büyük yükselişi sergiledi.

Alüminyum stokları yüzde 19,7 yükselişle 355.986 tona, çinko stokları ise yüzde 44,8'lik büyük bir artışla 126.052 tona çıktı.

Kurşun stokları yüzde 14,4 artarak 64.667 tona, nikel stokları yüzde 3,4 artışla 60.791 tona ve kalay stokları da yüzde 11,2 yükselişle 12.253 tona ulaştı.