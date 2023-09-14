Şanghay Vadeli İşlemler Borsası LME'ye rakip olacak

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nın(ShFE), Londra Metal Borsası'nın (LME) nikel kontratına karşı uluslararası kullanım için nikel vadeli işlemleri başlatmayı değerlendirdiği öne sürüldü.

Konuya yayın kaynakların Reuters'a verdikleri bilgiye göre ShFE, LME'ye alternatif arayan sektör katılımcılarının teşvikiyle nikel piyasasının yapısı, arz ve talep üzerinde çalışıyor.

Kaynaklar, ShFE'nin uluslararası firmaların erişimini sağlamak için nikel kontratlarını bakır, ham petrol ve kauçuk gibi emtiaların yuan cinsinden işlem gördüğü Uluslararası Enerji Borsası'nda (INE) başlatacağını öne sürdüler.

INE'de nikel vadeli işlemlerinin ne zaman başlatılabileceği ya da sözleşme özelliklerinin ne olabileceği konusunda nihai bir karar henüz alınmış değil. ShFE'nin yeni bir INE kontratı karşılığında teslim edilebilecek bir malzeme olarak nikel briketi, preslenmiş metal tozunu incelediği ifade edildi.

Nikel briket, katot ve pelet LME'nin kontratı karşılığında teslim edilebiliyor.

CME Group da İngiltere merkezli Global Commodities Holdings tarafından kurulacak bir platformdan elde edilecek fiyatlara dayalı bir nikel kontratı başlatmak istiyor.