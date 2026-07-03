Şanghay ve LME depolarında bakır stokları geriledi

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası depolarındaki bakır stokları yüzde 9,6 azalarak 122 bin 677 tona geriledi.

Aynı dönemde alüminyum stokları yüzde 1,4 düşüşle 505 bin 914 tona, çinko stokları yüzde 2,2 azalışla 151 bin 276 tona indi. Kalay stokları ise yüzde 17,7 ile belirgin bir düşüş kaydederek 6 bin 222 tona geriledi.

Buna karşılık kurşun stokları yüzde 1,8 artarak 69 bin 249 tona, nikel stokları da yüzde 1,6 yükselişle 101 bin 622 tona çıktı.

Londra Metal Borsası depolarında da stok düşüşleri görüldü. Bakır stokları 3 bin 450 ton, alüminyum stokları 1.500 ton, kurşun stokları 1.300 ton, çinko stokları 275 ton ve kalay stokları 70 ton azaldı.

Alüminyum alaşımı, kobalt, nikel ve NASAA stoklarında ise değişim olmadı.